Семак высказался о влиянии матчей национальных команд на сборы «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о влиянии матчей сборных на предсезонную подготовку команды с берегов Невы.

— Насколько вообще является сложностью или, может быть, даже проблемой то, что определённая часть игроков, которые выступали в сборных, возвращаются только на днях и тоже потребуется время, чтобы довести их уровень до общей группы? Как в планировании это всё влияет?

— Это не новость для нас. Практически всё время календарь так устроен, что матчи сборных проводятся в начале июня. Естественно, когда есть возможность, мы стараемся игрокам дать больше времени для отдыха. Для нас это обычная практика, поэтому те, кто начнёт позже, будут в своём режиме работать до определённого момента. По сути, будет две группы. Одна, которая начала раньше, вторая — позже. И уже, наверное, через неделю более-менее сравняются в функциональном состоянии.

— В этой связи тренерскому штабу проще планировать зимнюю предсезонку или летнюю?

— Конечно, зимняя проще, когда с первого дня ты располагаешь теми игроками, которые готовятся, за, может быть, небольшим исключением, когда кто-то ввиду травм, может, других каких-то вопросов присоединяется позже. И перерыв дольше. Есть больше возможностей, чтобы сделать ту или иную работу. Летний перерыв, в принципе, покороче, и времени, естественно, меньше на подготовку, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».