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Кирьяков: у Джикии предпенсионный период, где выкладываться нужно ещё больше

Кирьяков: у Джикии предпенсионный период, где выкладываться нужно ещё больше
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Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков высказался о готовящемся переходе экс-защитника «Химок» Георгия Джикии в «Антальяспор».

«Антальяспор» — идеальный вариант для Джикии. Георгий заслужил поиграть за рубежом на закате своей карьеры. Он должен понимать, что играть за границей всегда непросто, это не отдых и не пенсия. Это предпенсионный период, где выкладываться нужно ещё больше, тем более турецкий чемпионат достаточно специфичен. Там много быстрых и интересных футболистов. Нужно много работать, чтобы играть надёжно и без ошибок. Очень интересно, что из этого получится», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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