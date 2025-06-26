Кирьяков: у Джикии предпенсионный период, где выкладываться нужно ещё больше

Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков высказался о готовящемся переходе экс-защитника «Химок» Георгия Джикии в «Антальяспор».

«Антальяспор» — идеальный вариант для Джикии. Георгий заслужил поиграть за рубежом на закате своей карьеры. Он должен понимать, что играть за границей всегда непросто, это не отдых и не пенсия. Это предпенсионный период, где выкладываться нужно ещё больше, тем более турецкий чемпионат достаточно специфичен. Там много быстрых и интересных футболистов. Нужно много работать, чтобы играть надёжно и без ошибок. Очень интересно, что из этого получится», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Российские футболисты за рубежом: