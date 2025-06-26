Семак прокомментировал участие Кассьерры и Горшкова в летних сборах «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о нынешнем состоянии футболистов Матео Кассьерры и Юрия Горшкова.

— Вчера не принимал участия в матче [с дублем] Матео Кассьерра. Всё ли с ним в порядке?

— Он приболел немного, но сегодня уже участвует в тренировочном занятии. Надеюсь, что всё нормально. Так же как и Юра Горшков чуть-чуть приболел. Посмотрим, насколько получится ему принять участие в следующем матче.

— Юрий Горшков был в сборной, но вернулся раньше. Его инициатива, ваша?

— Это его инициатива, да. Он приехал раньше в Санкт-Петербург. Поскольку он находился уже здесь, он изъявил желание. Мы, соответственно, не против. И он, и Глушенков, который уже со вчерашнего дня начал потихоньку работать, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».