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Семак прокомментировал участие Кассьерры и Горшкова в летних сборах «Зенита»

Семак прокомментировал участие Кассьерры и Горшкова в летних сборах «Зенита»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о нынешнем состоянии футболистов Матео Кассьерры и Юрия Горшкова.

— Вчера не принимал участия в матче [с дублем] Матео Кассьерра. Всё ли с ним в порядке?
— Он приболел немного, но сегодня уже участвует в тренировочном занятии. Надеюсь, что всё нормально. Так же как и Юра Горшков чуть-чуть приболел. Посмотрим, насколько получится ему принять участие в следующем матче.

— Юрий Горшков был в сборной, но вернулся раньше. Его инициатива, ваша?
— Это его инициатива, да. Он приехал раньше в Санкт-Петербург. Поскольку он находился уже здесь, он изъявил желание. Мы, соответственно, не против. И он, и Глушенков, который уже со вчерашнего дня начал потихоньку работать, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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