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Валерий Непомнящий: Пьянич — игрок вчерашнего дня, РПЛ ничего не теряет с его уходом

Валерий Непомнящий: Пьянич — игрок вчерашнего дня, РПЛ ничего не теряет с его уходом
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал уход полузащитника Миралема Пьянича из армейского клуба.

«Мне кажется, РПЛ ничего не теряет с уходом Пьянича. Да, в составе ЦСКА был такой футболист. По техническим качествам и пониманию игры Пьянич — суперзвезда, но по многим показателям это игрок вчерашнего дня. С этим ничего не сделаешь — жизнь идёт вперёд. Это не игрок, который укрепляет и усиливает команду. Пьянич — выдающийся футболист в своё время, но ЦСКА сейчас для больших дел нужен игрок другого уровня», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Пьянич выступал за ЦСКА с осени 2024 года. В составе армейцев Пьянич провёл 25 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

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