Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков считает, что Сафонову нужно уходить из «ПСЖ»

Сергей Кирьяков считает, что Сафонову нужно уходить из «ПСЖ»
Комментарии

Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков объяснил, почему считает, что Матвею Сафонову нужно уходить из «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

«Однозначно, Сафонову надо уходить из «ПСЖ» и играть. Сейчас он находится в расцвете сил и является основным вратарём сборной России. Ему нужно играть все 90 минут и быть уверенным в себе. Вратарская позиция — тонкая материя, где на первое место выходят игровая практика и уверенность. Трудно представить себе хорошего голкипера без игровой практики», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Кирьяков: у Джикии предпенсионный период, где выкладываться нужно ещё больше

Как Сафонова встретили на праздновании победы «ПСЖ» в ЛЧ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android