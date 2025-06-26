Сергей Кирьяков считает, что Сафонову нужно уходить из «ПСЖ»

Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков объяснил, почему считает, что Матвею Сафонову нужно уходить из «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

«Однозначно, Сафонову надо уходить из «ПСЖ» и играть. Сейчас он находится в расцвете сил и является основным вратарём сборной России. Ему нужно играть все 90 минут и быть уверенным в себе. Вратарская позиция — тонкая материя, где на первое место выходят игровая практика и уверенность. Трудно представить себе хорошего голкипера без игровой практики», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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