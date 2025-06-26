«Динамо» — 2DROTS: Лепский вывел команду РПЛ вперёд на 24-й минуте
Поделиться
В эти минуты идёт товарищеский матч между московским «Динамо» и медийной командой 2DROTS. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт 1:0 в пользу команды РПЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
2DROTS
Москва, Россия
1:0 Лепский – 25' 2:0 Лесовой – 54' 3:0 Гладышев – 75'
Иван Лепский на 24-й минуте вывел команду РПЛ вперёд.
Напомним, московское «Динамо» завершило прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА.
В последнем сезоне Медиалиги 2DROTS не смогли выйти в плей-офф, проиграв в стыковом матче команде Lotus.
Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июня 2025
-
20:50
-
20:49
-
20:48
-
20:45
-
20:43
-
20:38
-
20:37
-
20:30
-
20:22
-
20:17
-
20:09
-
19:50
-
19:47
-
19:39
-
19:36
-
19:35
-
19:21
-
19:15
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:49
-
18:45
-
18:43
-
18:40
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:22
-
18:10
-
18:10
-
18:09
-
18:07
-
18:00