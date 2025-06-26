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«Ростов» объявил о переходе защитника из «Зенита»

«Ростов» объявил о переходе защитника из «Зенита»
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«Ростов» в телеграм-канале объявил о переходе 19-летнего левого защитника Александра Тарасова из «Зенита». Контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

«Приветствуем в «Ростове» и желаем успешной игры», — сказано в заявлении донского клуба.

Тарасов является воспитанником сине-бело-голубых. Он выступал за «Зенит-2» и молодёжную команду. В сентябре 2024 года игрок впервые вышел в составе взрослой команды санкт-петербургского клуба в товарищеском матче с «Кайратом», прошедшем в Казахстане, где отметился результативной передачей.

В июне 2025 года Тарасов дебютировал в профессиональном футболе за «Зенит»-2. Защитник вышел на поле в игре с «Космосом» и поразил ворота соперника на 68-й минуте встречи.

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