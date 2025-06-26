Конате намерен покинуть «Ливерпуль», он интересен трём топ-клубам Европы — Footmercato

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате готовится покинуть английский клуб по окончании контракта летом 2026 года. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, французский футболист хочет получить новый вызов. Мерсисайдцы вели переговоры о продлении его контракта, однако сторонам не удалось договориться. Несколько клубов знают о ситуации Конате и хотят подписать 26-летнего защитника. Этими командами являются мадридский «Реал», «Барселона» и «ПСЖ». Сам игрок отдаёт предпочтение переходу в стан «сливочных».

Конате выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2021 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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