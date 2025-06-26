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Кирьяков: в российском футболе присутствует бардак, но это одна из наших особенностей

Кирьяков: в российском футболе присутствует бардак, но это одна из наших особенностей
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Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков высказался о нынешнем положении дел в российском футболе в контексте исключения «Знамени Труда» и «Химок» из списков членов РФС.

«В российском футболе всегда что-то происходит, поэтому уже ничему не удивляешься. В какой-то степени в российском футболе присутствует бардак, однако это одна из особенностей нашего чемпионата. В один сезон затишье и всё нормально, а на следующий сезон просто не понимаешь, что происходит и почему. Много надутых пузырей. Это очередной упрёк в сторону комиссии по лицензированию», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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