«Атлетик» заявил, что обратится в Ла Лигу с целью сорвать переход Уильямса в «Барселону»

«Атлетик» на официальном сайте проинформировал о состоявшейся встрече с представителями Ла Лиги, на которой обсуждался вопрос способности «Барселоны» регистрировать новых футболистов. Ранее спортивный директор сине-гранатовых Деку сообщил, что они хотят подписать нападающего баскского клуба Нико Уильямса.

«Среди обсуждавшихся вопросов была возможность «Барселоны» регистрировать игроков. «Атлетик» проявил законный интерес к соответствующей информации после того, как спортивный директор «Барселоны» Деку публично признал, что они собираются подписать футболиста нашей первой команды, игрока, у которого есть действующий контракт с клубом до 30 июня 2027 года. Наша задача — следить, чтобы правила соревнования соблюдались.

Слова Деку дополняются публичными заявлениями самого президента «Барселоны» Жоана Лапорты, признающего работу клуба над соблюдением правила 1:1. Следовательно, на текущий момент [«Барселона»] не подпадает под действие указанного правила», — сказано в заявлении «Атлетика».

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: