«Валенсия» выделила на строительство нового стадиона € 322 млн

«Валенсия» объявила о строительстве стадиона «Ноу Месталья», на возведение которого будет потрачено € 322 млн. Владелец клуба Киат Лим сказал, что работа над новой ареной выражает долгосрочные планы руководства клуба.

«Это знаменует собой историческую веху для «Валенсии». Это самое яркое выражение нашей долгосрочной приверженности «Валенсии» и отражение доверия, которым клуб пользуется на мировых финансовых рынках. Заключив это соглашение, мы строим не просто стадион — мы строим будущее «Валенсии», – приводит слова сингапурского управленца официальный сайт испанского клуба.

«Ноу Месталья» будет рассчитана приблизительно на 70 000 мест. Для сравнения: прежний стадион команды вмещает 55 000 зрителей. Открытие спортивного сооружения планируется в 2027 году.