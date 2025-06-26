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«Динамо» — 2DROTS: Лесовой удвоил преимущество команды РПЛ на 54-й минуте

«Динамо» — 2DROTS: Лесовой удвоил преимущество команды РПЛ на 54-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч между московским «Динамо» и медийной командой 2DROTS. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт 2:0 в пользу команды РПЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
2DROTS
Москва, Россия
1:0 Лепский – 25'     2:0 Лесовой – 54'     3:0 Гладышев – 75'    

Даниил Лесовой на 54-й забил второй гол «Динамо». Ранее Иван Лепский на 24-й минуте вывел команду РПЛ вперёд.

Напомним, московское «Динамо» завершило прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА.

В последнем сезоне Медиалиги 2DROTS не смогли выйти в плей-офф, проиграв в стыковом матче команде Lotus.

Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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