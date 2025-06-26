Агент защитника «Динамо» Махачкала Яна Дапо оценил первый сезон игрока в РПЛ

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы 22-летнего левого защитника махачкалинского «Динамо» Яна Дапо, поделился мнением о первом сезоне футболиста в чемпионате России.

«Ян был очень хорош в своём первом сезоне в России. РПЛ очень сильна, но Ян показал, что может играть важную роль в матчах и у него есть большой потенциал, возможности для совершенствования.

К сожалению, травма помешала ему завершить сезон, но в целом я очень доволен его выступлением», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне Дапо принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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