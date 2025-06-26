Роналду заработает около € 575 млн по новому контракту с «Аль-Насром» — The Sun

40-летний нападающий Криштиану Роналду подписал самый выгодный контракт в истории спорта, продлив трудовое соглашение с «Аль-Насром» на два года, за которые он заработает около £ 492 млн (€ 575, 64 млн). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, помимо зарплаты в £ 178 млн в год, Роналду получит бонус в размере £ 24,5 млн, который увеличится до £ 38 млн в случае, если форвард останется в клубе на второй год по контракту.

Кроме того, теперь Роналду будет принадлежать 15% акций «Аль-Насра» на сумму в £ 33 млн. Он получит бонус в размере £ 4 млн в случае выигрыша «Золотой бутсы» саудовского чемпионата, £ 8 млн — в случае завоевания «Аль-Насром» трофея. Также Роналду заключит спонсорские контракты с саудовскими компаниями, которые могут принести ему до £ 60 млн.

40-летнему футболисту будут предоставлены 16 сотрудников: три водителя, четыре горничные, два повара, три садовника и четыре охранника.

Подчёркивается, что у Роналду будет возможность увеличить доход за счёт других бонусов, предложенных «Аль-Насром», в результате чего он сможет заработать более £ 500 млн за два года выступлений в этом саудовском клубе.

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