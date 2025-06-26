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Сергей Кирьяков объяснил уход Пьянича из ЦСКА

Сергей Кирьяков объяснил уход Пьянича из ЦСКА
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Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков прокомментировал уход полузащитника Миралема Пьянича из армейского клуба.

«Пьянич — опытный футболист, который в чём-то помог ЦСКА. Но вдолгую рассчитывать на него не стоило, тем более его переход был желанием предыдущего тренера, который покинул клуб. У армейцев есть концепция дальнейшего развития — кем играть и на кого делать акцент. Очевидно, что акцент делается на молодых футболистов. Этим и обоснован уход Пьянича.

Нельзя сказать, что Миралем сильно выделялся в РПЛ и был одним из лучших футболистов, но внёс свою лепту в успешное выступление ЦСКА. Да, у него большое имя, но, возможно, от Пьянича ждали большего. Однако он играл на пределе своих возможностей — сказывался возраст. Всегда есть риск держать в клубе таких возрастных игроков», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Пьянич выступал за ЦСКА с осени 2024 года. В составе армейцев Пьянич провёл 25 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

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