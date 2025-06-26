Червиченко: если брать всю страну, а не МКАД, «Зенит» — самый популярный клуб в России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему популярности «Зенита» и «Спартака».

«Иллюзия конца 1990-х и начала 2000-х годов, что «Спартак» — самая популярная команда в России. Когда клуб за 20 лет выигрывает одно чемпионство и один Кубок, вряд ли армия болельщиков в стране расширяется. «Спартак» постоянно на ушах, ведь там всегда что-то происходит. Но вряд ли его популярность может расти, когда от сезона к сезону нет никаких побед, а есть только непонимание, что происходит внутри команды.

«Зенит» же побеждает, поэтому даже серебро РПЛ и вылет из полуфинала Кубка России считаются провалом. Если брать всю страну, а не МКАД, «Зенит» — самый популярный клуб в России. Мне кажется, что скоро к нему приблизится «Краснодар» за счёт того, что весь юг страны будет поддерживать эту команду в борьбе за чемпионство», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Как появился «Спартак»: