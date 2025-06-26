«Динамо» — 2DROTS: Гладышев забил третий гол клуба РПЛ на 75-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между московским «Динамо» и медийной командой 2DROTS. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт 3:0 в пользу команды РПЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.
Ярослав Гладышев на 75-й минуте увеличил разрыв в счёте. Ранее Иван Лепский на 24-й минуте вывел команду РПЛ вперёд. Даниил Лесовой на 54-й забил второй гол «Динамо».
Напомним, московское «Динамо» завершило прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА.
В последнем сезоне Медиалиги 2DROTS не смогли выйти в плей-офф, проиграв в стыковом матче команде Lotus.
Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».
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