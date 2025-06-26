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«Ливерпуль» начал переговоры о переходе защитника сборной Англии — TEAMtalk

«Ливерпуль» начал переговоры о переходе защитника сборной Англии — TEAMtalk
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«Ливерпуль» вступил в переговоры с «Кристал Пэлас» относительно перехода 24-летнего центрального защитника Марка Гехи. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, футболист сборной Англии изъявил желание перейти в стан мерсисайдцев. «Орлы» оценивают стоимость Гехи в £ 70 млн, однако могут продать его за меньшую сумму ввиду скорого окончания контракта.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Гехи с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

За взрослую сборную Англии Гехи сыграл 23 встречи во всех турнирах.

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