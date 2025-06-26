Перишич близок к продлению контракта с ПСВ — Романо

36-летний крайний нападающий ПСВ Иван Перишич с высокой долей вероятности останется в своей нынешней команде. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, хавбек согласовал условия нового двухлетнего контракта с клубом. Ранее футболиста пыталась приобрести «Барселона», но основной фокус каталонского клуба сейчас на Нико Уильямсе из «Атлетика».

В минувшем сезоне хорват принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.