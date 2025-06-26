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«Аль-Наср» отреагировал на продление контракта с Роналду, представив комикс с его участием

«Аль-Наср» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовал комикс, посвящённый продлению контракта с нападающим Криштиану Роналду до 2027 года.

Фото: x.com/AlNassrFC_EN

Фото: x.com/AlNassrFC_EN

Фото: x.com/AlNassrFC_EN

Фото: x.com/AlNassrFC_EN

(1 фото): Всё началось здесь.

(2 фото): Роналду остаётся там, где ему самое место!

(3 фото): Жажда победы! Это мой клуб, моя битва, моё наследие.

(4 фото): Эту эмблему не носят… Её заслуживают. Продолжение следует…

В минувшем сезоне «Аль-Наср» не выиграл ни одного трофея. В чемпионате Саудовской Аравии команда набрала 70 очков и заняла третье место в турнирной таблице. Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В минувшем сезоне на счету Роналду 35 забитых мячей и четыре результативные передачи за «Аль-Наср» во всех турнирах.

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