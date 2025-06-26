Хаби Алонсо призвал Винисиуса и Мбаппе улучшить игру в защите

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо в преддверии матча группового этапа клубного чемпионата мира с «Ред Булл Зальцбург» высказался о важности слаженной игры в обороне. Испанский специалист отметил, что в защите должны отрабатывать все игроки его команды.

«Мы все должны защищаться, все 11 игроков на поле должны быть вовлечены в игру. Они должны видеть, как мы хотим прессинговать, мы все вовлечены — Вини, Джуд [Беллингем], Феде [Вальверде], Килиан [Мбаппе]. Защита должна быть плотной, чем меньше у нас будет свободных зон, тем лучше. Мы должны это улучшить. Мы работаем над этим, и Вини тоже», – приводит слова Хаби Алонсо ESPN.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» провёл беседу с Винисиусом насчёт его слабой игры в прессинге. Мадридский клуб сыграет с «Ред Булл Зальцбург» в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира 27 июня.