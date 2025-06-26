Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо призвал Винисиуса и Мбаппе улучшить игру в защите

Хаби Алонсо призвал Винисиуса и Мбаппе улучшить игру в защите
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо в преддверии матча группового этапа клубного чемпионата мира с «Ред Булл Зальцбург» высказался о важности слаженной игры в обороне. Испанский специалист отметил, что в защите должны отрабатывать все игроки его команды.

«Мы все должны защищаться, все 11 игроков на поле должны быть вовлечены в игру. Они должны видеть, как мы хотим прессинговать, мы все вовлечены — Вини, Джуд [Беллингем], Феде [Вальверде], Килиан [Мбаппе]. Защита должна быть плотной, чем меньше у нас будет свободных зон, тем лучше. Мы должны это улучшить. Мы работаем над этим, и Вини тоже», – приводит слова Хаби Алонсо ESPN.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» провёл беседу с Винисиусом насчёт его слабой игры в прессинге. Мадридский клуб сыграет с «Ред Булл Зальцбург» в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира 27 июня.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание клубного чемпионата мира
Материалы по теме
«Ред Булл Зальцбург» — «Реал». Хаби Алонсо застолбит за командой место в плей-офф КЧМ-2025
«Ред Булл Зальцбург» — «Реал». Хаби Алонсо застолбит за командой место в плей-офф КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android