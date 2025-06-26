«Ювентус» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ

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Сегодня, 26 июня, состоится матч 3-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Ювентус» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Савона, Келли, Байо, Маккенни, Костич, Локателли, Гонсалес, Копмейнерс, Влахович.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Нунес, Диаш, Аит-Нури, Аканджи, Родри, Рейндерс, Савио, Мармуш, Силва, Доку.

После двух туров группового этапа соревнования обе команды набрали по шесть очков, однако на первом месте в квартете G находится «старая синьора» по дополнительным показателям.

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