«Мальорка» хочет усилиться полузащитником «Барселоны» — Marca

«Мальорка» работает над трансфером полузащитника «Барселоны» Пабло Торре. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, переговоры клубов находятся на продвинутой стадии. Красно-чёрные предлагают игроку долгосрочный контракт, на данный момент команды обсуждают сумму трансфера и процент, который каталонцы получат от будущей перепродажи футболиста. Помимо этого, у сине-гранатовых будет опция обратного выкупа.

В 14 матчах прошедшего клубного сезона Пабло Торре забил четыре гола и отдал три результативные передачи. По итогам сезона-2024/2025 «Мальорка» заняла 10-е место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства.