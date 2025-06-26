Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Реала» и «Зальцбурга» на КЧМ может быть прерван из-за непогоды — Marca

Матч «Реала» и «Зальцбурга» на КЧМ может быть прерван из-за непогоды — Marca
Комментарии

Матчу 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между мадридским «Реалом» и «Ред Булл Зальцбург» (27 июня) могут помешать плохие погодные условия. Об этом сообщает Marca.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, существует повышенный риск возникновения грозы в Филадельфии после аномальной жары в этом штате. В случае фиксации молнии в радиусе 13 километров от стадиона игра должна быть приостановлена. Возобновление матча допустимо только через 30 минут после финальных раскатов грома.

Подчёркивается, что организаторы соревнования уже проинформировали команды о сложностях, которые могут возникнуть с погодой.

Материалы по теме
Лунин принял решение о будущем в «Реале» после прихода Алонсо в клуб — Marca

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android