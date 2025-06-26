Матч «Реала» и «Зальцбурга» на КЧМ может быть прерван из-за непогоды — Marca
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Матчу 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между мадридским «Реалом» и «Ред Булл Зальцбург» (27 июня) могут помешать плохие погодные условия. Об этом сообщает Marca.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации источника, существует повышенный риск возникновения грозы в Филадельфии после аномальной жары в этом штате. В случае фиксации молнии в радиусе 13 километров от стадиона игра должна быть приостановлена. Возобновление матча допустимо только через 30 минут после финальных раскатов грома.
Подчёркивается, что организаторы соревнования уже проинформировали команды о сложностях, которые могут возникнуть с погодой.
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