Матч «Реала» и «Зальцбурга» на КЧМ может быть прерван из-за непогоды — Marca

Матчу 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между мадридским «Реалом» и «Ред Булл Зальцбург» (27 июня) могут помешать плохие погодные условия. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, существует повышенный риск возникновения грозы в Филадельфии после аномальной жары в этом штате. В случае фиксации молнии в радиусе 13 километров от стадиона игра должна быть приостановлена. Возобновление матча допустимо только через 30 минут после финальных раскатов грома.

Подчёркивается, что организаторы соревнования уже проинформировали команды о сложностях, которые могут возникнуть с погодой.

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