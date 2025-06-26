«Арсенал» может перехватить у «Тоттенхэма» нападающего сборной Англии — talkSPORT

«Арсенал» добавил в свой трансферный список левого нападающего «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, за 26-летним футболистом следит другая лондонская команда — «Тоттенхэм». В контракте Эзе есть пункт о досрочном расторжении за £ 68 млн (€ 79,5 млн). Подчёркивается, что игрок «орлов» обойдётся «Арсеналу» более дёшево, чем левый вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс, который также интересен им.

В минувшем сезоне Эзе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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