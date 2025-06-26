Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликованы изображения гостевой формы «Тоттенхэма» на сезон-2025/2026

Опубликованы изображения гостевой формы «Тоттенхэма» на сезон-2025/2026
Комментарии

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте опубликовал изображения гостевой формы, которую команда будет использовать в сезоне-2025/2026.

Фото: Пресс-служба «Тоттенхэма»

Форма выполнена в чёрном цвете. Отличительной особенностью футболки является клетчатый узор, в который вплетена надпись Spurs, — прозвище команды. Воротник выполнен в чёрном цвете и обрамлён серой окантовкой. Шорты и гетры также чёрного цвета.

По итогам прошлого сезона лондонская команда заняла 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и выиграла Лигу Европы. В следующем сезоне «шпоры» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА, а также примут участие в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
«Арсенал» может перехватить у «Тоттенхэма» нападающего сборной Англии — talkSPORT
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android