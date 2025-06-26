Опубликованы изображения гостевой формы «Тоттенхэма» на сезон-2025/2026

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте опубликовал изображения гостевой формы, которую команда будет использовать в сезоне-2025/2026.

Фото: Пресс-служба «Тоттенхэма»

Форма выполнена в чёрном цвете. Отличительной особенностью футболки является клетчатый узор, в который вплетена надпись Spurs, — прозвище команды. Воротник выполнен в чёрном цвете и обрамлён серой окантовкой. Шорты и гетры также чёрного цвета.

По итогам прошлого сезона лондонская команда заняла 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и выиграла Лигу Европы. В следующем сезоне «шпоры» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА, а также примут участие в Лиге чемпионов.