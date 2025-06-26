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«Манчестер Юнайтед» интересен Заир-Эмери, «ПСЖ» оценивает игрока в € 100 млн — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» интересен Заир-Эмери, «ПСЖ» оценивает игрока в € 100 млн — TEAMtalk
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «ПСЖ» Уоррену Заиру-Эмери. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» активно ищут футболиста, способного заменить Кристиана Эриксена. Подчёркивается, что французский гранд оценивает своего воспитанника в € 100 млн.

В минувшем сезоне Заир-Эмери принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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