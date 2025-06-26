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Червиченко: приезд и уход Пьянича из ЦСКА — ветер, который просвистел мимо

Червиченко: приезд и уход Пьянича из ЦСКА — ветер, который просвистел мимо
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уходе полузащитника Миралема Пьянича из ЦСКА.

«Что касается ухода Пьянича из ЦСКА, имена в футбол не играют, равно как и не тренируют. Видели мы этого Пьянича. Вы хотите сказать, что это лучший игрок? Нельзя сказать, что он был лучшим футболистом хотя бы в одном туре. Да, он картину не портил, но не могу сказать, что он сильно улучшал игру ЦСКА. Имя? У Станковича тоже было имя, только имя футболиста. Все на это купились и взяли его тренером «Спартака». Результаты мы видим.

Ничего страшного в уходе Пьянича нет. Наоборот, для меня важнее и интереснее прогресс Кисляка, Абдулкадырова и Глебова, чем Пьянич. Приезд и уход Миралема — ветер, который просвистел мимо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Пьянич выступал за ЦСКА с осени 2024 года. В составе армейцев Пьянич провёл 25 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

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