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В «Динамо» не исключили уход Карраскаля летом

В «Динамо» не исключили уход Карраскаля летом
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не исключил уход атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля летом.

«Мы ждём возвращения Карраскаля, находимся с ним в контакте, но, возможно, это не произойдёт, потому что есть переговоры. Давайте дождёмся, как разрешится эта ситуация», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее сообщалось, что бразильский «Фламенго» хочет купить Карраскаля.

27-летний Карраскаль стал игроком «Динамо» летом 2023 года. За это время колумбиец принял участие в 64 встречах, в которых оказался автором девяти голов и 12 результативных передач. С февраля 2022 года играл за ЦСКА (47 матчей, семь голов, семь голевых передач).

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