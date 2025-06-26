Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о матче с 2DROTS

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил победу команды в товарищеском матче с коллективом Медиалиги 2DROTS (3:0).

«Мы готовили этот матч, придумывали все элементы шоу. Считаю, у нас всё получилось. Но оценку давать вам. Ротенберг захотел посетить это неординарное мероприятие, мы пригласили.

Матч был согласован задолго до подписания Карпина. Контрактные соглашения были подписаны. Но всё было согласовано с тренерским штабом», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Основное время встречи завершилось со счётом 3:0 в пользу команды РПЛ, в послематчевой серии буллиталити сильнее оказалась медийная команда, общий счёт, таким образом, составил 3:1.