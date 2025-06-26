Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о матче с 2DROTS
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил победу команды в товарищеском матче с коллективом Медиалиги 2DROTS (3:0).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
2DROTS
Москва, Россия
1:0 Лепский – 25' 2:0 Лесовой – 54' 3:0 Гладышев – 75'
«Мы готовили этот матч, придумывали все элементы шоу. Считаю, у нас всё получилось. Но оценку давать вам. Ротенберг захотел посетить это неординарное мероприятие, мы пригласили.
Матч был согласован задолго до подписания Карпина. Контрактные соглашения были подписаны. Но всё было согласовано с тренерским штабом», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Основное время встречи завершилось со счётом 3:0 в пользу команды РПЛ, в послематчевой серии буллиталити сильнее оказалась медийная команда, общий счёт, таким образом, составил 3:1.
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