Иван Сергеев пройдёт медосмотр для «Динамо» 27 июня

Нападающий Иван Сергеев в пятницу, 27 июня, пройдёт медосмотр для перехода в московское «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Форвард будет получать в московском клубе € 1 млн в год после выплаты налога. «Спартак» же предлагал Сергееву на руки € 1,5 млн в год.

В минувшем сезоне действующий форвард «Крыльев Советов» принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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