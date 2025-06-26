Антикоррупционная полиция связалась с Лапортой, Энрике и Вальверде

Антикоррупционная прокуратура Испании вызвала в суд президента «Барселоны» Жоана Лапорту и двух бывших тренеров каталонской команды, Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде, для дачи показаний в качестве свидетелей по «делу Негрейры». Они расскажут, получали ли технические отчёты от сына бывшего вице-президента Технического комитета судей. Об этом сообщает издание El Mundo на своем сайте.

В прошлом году в прессе появилась информация, что сине-гранатовые выплатили бывшему вице-президенту Технического комитета судей испанской федерации футбола Хосе Негрейре более € 7 млн в период с 2001 по 2018 год, из-за чего началось судебное разбирательство.

Год назад с Жоана Лапорты и руководителей «Барселоны» были сняты обвинения, но суд решил возобновить дело для большей ясности в сложившейся ситуации.