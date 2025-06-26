Де Хеа иронично отреагировал на продление контракта Роналду с «Аль-Насром»

Вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа с юмором высказался о подписании 40-летним нападающим Криштиану Роналду нового контракта с «Аль-Насром».

Испанский голкипер прокомментировал публикацию о пролонгации трудового соглашения, где португалец написал: «Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе».

«И играть бесплатно», — написал де Хеа, сопроводив сообщение смеющимся эмодзи.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду заработает порядка € 575 млн за два года нового контракта. Подчёркивается, что у 40-летнего футболиста будет возможность увеличить доход за счёт других бонусов, предложенных «Аль-Насром», в результате чего он сможет заработать более £ 500 млн за два года выступлений в этом саудовском клубе.

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций: