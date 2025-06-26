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«Вильярреал» намерен приобрести полузащитника «Вольфсбурга» Майера — Footmercato

«Вильярреал» намерен приобрести полузащитника «Вольфсбурга» Майера — Footmercato
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Полузащитник «Вольфсбурга» Ловро Майер может продолжить карьеру в «Вильярреале». Об этом сообщает Footmercato.

По данным источника, испанский клуб уже сообщил немецкой команде о желании приобрести хорвата. «Вильярреал» занял пятое место в турнирной таблице Ла Лиги и сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов, поэтому всерьёз намерен подойти к вопросу усиления состава.

Майер принял участие в 11 матчах прошлого сезона, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Футболист не смог себя проявить на данном отрезке из-за травм. Трансферная стоимость Ловро оценивается в € 17 млн.

Хавбек также выступает за сборную Хорватии.

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