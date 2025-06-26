В Бразилии сообщили, когда Вендел должен вернуться в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел должен вернуться в расположение сине-бело-голубых во вторник, 1 июля. Об этом сообщает бразильский журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, травмированные игроки санкт-петербургского клуба, в число которых входит и Вендел, должны приступить к тренировкам в пятницу, 27 июня. Однако бразильский хавбек попросил дополнительный отдых и отправится в Россию в понедельник, 30 июня.

Напомним, ранее не состоялся переход Вендела в «Ботафого».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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