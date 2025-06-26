«Зениту» интересен Крус, «Фулхэм» предложил за игрока «Гёзтепе» € 16 млн — Орнштейн

«Фулхэм» рассматривает возможность приобретения нападающего «Гёзтепе» Ромуло Круса. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

Английский клуб предложил за футболиста € 16 млн, а также бонусы и выплаты за будущую перепродажу. «Фенербахче», «РБ Лейпциг», «Фейеноорд» и «Зенит» тоже интересуются игроком.

В минувшем сезоне Ромуло принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Гёзтепе» рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.