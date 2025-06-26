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«Ньюкасл» подпишет вратаря с рекордной «сухой» серией — Романо

«Ньюкасл» подпишет вратаря с рекордной «сухой» серией — Романо
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«Ньюкасл» согласовал условия контракта с вратарём «Бёрнли» Джеймсом Траффордом, о чём сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Переговоры между клубами также продвигаются.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает голкипера сборной Англии в качестве замены камерунца Андре Онана.

Джеймс Траффорд перешёл в «Бёрнли» из «Манчестер Сити» в 2023 году за € 17 млн. Вратарь провёл прошедший сезон в Чемпионшипе, в котором пропустил 16 голов в 45 матчах и установил рекорд лиги по продолжительности «сухой» серии – вратарь отыграл «на ноль» 12 матчей подряд, что в общей сумме равняется больше 1000 минут.

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