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«Бавария» близка к покупке нападающего сборной Германии — Романо

«Бавария» близка к покупке нападающего сборной Германии — Романо
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Нападающий «Штутгарта» и сборной Германии Ник Вольтемаде близок к переходу в «Баварию». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, футболист согласовал с мюнхенцами условия контракта, рассчитанного до лета 2030 года. Теперь «Бавария» постарается договориться о сделке со «Штутгартом».

В минувшем сезоне Вольтемаде сыграл в 33 матчах во всех турнирах, в которых он забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.

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