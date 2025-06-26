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Сборная Нидерландов U19 победила Испанию и стала чемпионом Европы

Сборная Нидерландов U19 победила Испанию и стала чемпионом Европы
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Завершился финальный матч чемпионата Европы для национальных команд до 19 лет, в котором встречались сборные Испании и Нидерландов. Игра проходила на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте. В качестве главного арбитра встречи выступил Роб Хеннеси из Ирландии. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «оранжевых».

U19 ЧЕ-2025 . Финал
26 июня 2025, четверг. 21:00 МСК
Испания U19
Окончен
0 : 1
Нидерланды U19
0:1 Хименес – 62'    

На 62-й минуте автогол забил вратарь «Фурия Роха» Рауль Хименес.

На стадии полуфинала нидерландская национальная команда победила Румынию со счётом 3:1. В свою очередь, сборная Испании в добавленное время выиграла у Германии со счётом 6:5.

Испания являлась действующим победителем турнира до этой игры.

Сетка плей-офф чемпионата Европы до 19 лет
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