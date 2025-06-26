Фото: курьёзный автогол Калюлю в матче «Ювентуса» с «Манчестер Сити»

Защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю поразил ворота собственной команды в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Манчестер Сити». На 26-й минуте футболист «горожан» Матеус Нунес прострелил в центр вратарской, и никем не опекаемый Калюлю с линии этой зоны забил автогол.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Игра проходит на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу «горожан».
После двух туров группового этапа соревнования обе команды набрали по шесть очков, однако на первом месте в квартете G находится «старая синьора» по дополнительным показателям. «Ювентус» и «Манчестер Сити» уже квалифицировались в плей-офф клубного чемпионата мира, поскольку их соперники («Видад» и «Аль-Айн») не набрали ни одного очка.
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