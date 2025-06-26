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Бывший полузащитник «Зенита» подпишет контракт с «Бока Хуниорс» — La Gazzetta

Бывший полузащитник «Зенита» подпишет контракт с «Бока Хуниорс» — La Gazzetta
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Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес перейдёт в «Бока Хуниорс» после окончания клубного чемпионата мира, о чём сообщает La Gazzetta dello Sport. Сумма трансфера составит € 3,5 млн, а соглашение с игроком будет рассчитано на три года.

Аргентинец за свою карьеру выступал за «ПСЖ», «Зенит» и несколько итальянских команд. Паредес перешёл в питерский клуб из «Ромы» в 2017 году за € 23 млн, проведя в России два сезона, в течение которых полузащитник сыграл 61 матч, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

Хавбек является воспитанником «Бока Хуниорс». Футболист находился в системе аргентинского клуба в период с 2002 по 2015 год.

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