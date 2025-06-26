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Пальмери: Роналду подписал самый дорогой контракт в истории футбола, Месси — в топ-3

Пальмери: Роналду подписал самый дорогой контракт в истории футбола, Месси — в топ-3
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40-летний нападающий Криштиану Роналду будет зарабатывать € 263 млн по новому контракту с «Аль-Насром». Таким образом, португальский футболист получил самую большую заработную плату в истории футбола. Об этом сообщает журналист Танкреди Пальмери в соцсети Х (ранее Twitter).

Вторую строчку самых высокооплачиваемых игроков мира на текущий момент делят форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Оклад этих футболистов составляет € 200 млн.

На третьем месте данного рейтинга располагается нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе с заработной платой в € 77,5 млн.

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