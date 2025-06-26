«Родина» обыграла сербский «Партизан» в товарищеском матче

«Родина» из Москвы переиграла сербский клуб «Партизан» в товарищеском матче. Контрольная встреча завершилась со счётом 2:1.

Артём Максименко на 24-й минуте обеспечил российской команде преимущество, Марио Юрчевич на 34-й минуте сравнял счёт, на 64-й минуте пенальти реализовал Иван Тимошенко.

Ранее в рамках сборов «Родина» обыграла другую сербскую команду — «Спартак» из Суботицы (5:1).

По итогам прошлого сезона Мелбет Первой лиги «Родина» заняла седьмое место, заработав 50 очков. «Партизан» в прошедшей кампании занял второе место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Сербии с 73 очками.