«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Холанд укрепил преимущество «горожан» на 52-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Ювентус» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен. На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 52-й минуте ворота соперника поразил форвард английского клуба Эрлинг Холанд.

Ранее, на девятой минуте счёт в игре открыл вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку. На 11-й минуте полузащитник туринской команды Тён Копмейнерс восстановил равновесие. На 26-й минуте защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю забил автогол.

После двух туров группового этапа соревнования обе команды набрали по шесть очков, однако на первом месте в квартете G находится «старая синьора» по дополнительным показателям. «Ювентус» и «Манчестер Сити» уже квалифицировались в плей-офф клубного чемпионата мира, поскольку их соперники («Видад» и «Аль-Айн») не набрали ни одного очка.

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом: