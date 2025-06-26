24-летний Эрлинг Холанд забил 300-й гол в карьере

Гол, забитый в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Ювентусом», стал 300-м для 24-летнего форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в его карьере. Норвежский футболист поразил ворота «старой синьоры» на 52-й минуте встречи.

Холанд отметился 300 мячами в 370 матчах во всех турнирах. В этих встречах 24-летний игрок также сделал 61 результативную передачу.

Игра проходит на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен. На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу «горожан».

После двух туров группового этапа соревнования обе команды набрали по шесть очков, однако на первом месте в квартете G находится «старая синьора» по дополнительным показателям. «Ювентус» и «Манчестер Сити» уже квалифицировались в плей-офф клубного чемпионата мира, поскольку их соперники («Видад» и «Аль-Айн») не набрали ни одного очка.

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом: