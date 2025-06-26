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«Бёрнли» усилился бывшим защитником «Манчестер Юнайтед»

«Бёрнли» усилился бывшим защитником «Манчестер Юнайтед»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе на правах свободного агента присоединился к «Бёрнли». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Ланкашира.

Ранее футболист выступал за «Ипсвич Таун», срок действия контракта игрока с этим клубом подошёл к концу, стороны его продлевать не стали.

«Я очень рад быть здесь. После разговора с тренером [Скоттом Паркером] принять решение оказалось очень легко. Это новая глава для меня, я теперь нахожусь недалеко от Манчестера, своего дома. Я готов продолжить свой путь в «Бёрнли», — приводит слова Туанзебе официальный сайт кларетовых.

Туанзебе принял участие в 23 матчах прошедшего клубного сезона.

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