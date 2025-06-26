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Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Фоден довёл счёт до разгромного на 69-й минуте

«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Фоден довёл счёт до разгромного на 69-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Ювентус» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен. На момент выхода новости счёт в матче 4:1 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Доку – 9'     1:1 Копмейнерс – 11'     1:2 Калюлю – 26'     1:3 Холанд – 52'     1:4 Фоден – 69'     1:5 Савио – 75'     2:5 Влахович – 84'    

На 69-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден довёл счёт до разгромного.

Ранее, на девятой минуте счёт в игре открыл вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку. На 11-й минуте полузащитник туринской команды Тён Копмейнерс восстановил равновесие. На 26-й минуте защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю забил автогол. На 52-й минуте ворота соперника поразил форвард английского клуба Эрлинг Холанд.

После двух туров группового этапа соревнования обе команды набрали по шесть очков, однако на первом месте в квартете G находится «старая синьора» по дополнительным показателям. «Ювентус» и «Манчестер Сити» уже квалифицировались в плей-офф клубного чемпионата мира, поскольку их соперники («Видад» и «Аль-Айн») не набрали ни одного очка.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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