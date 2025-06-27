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«Фенербахче» хочет арендовать нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана

«Фенербахче» хочет арендовать нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана
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«Фенербахче» сделал предложение форварду «Аль-Насра» Джону Дурану. Колумбиец может перейти в турецкий клуб на правах аренды, о чём сообщает инсайдер Руди Галетти в соцсети X (ранее Twitter). В случае успешной сделки команда из Стамбула выплатит € 7 млн в качестве компенсации саудовцам и € 10 млн зарплату нападающему. Футболист ещё не принял окончательное решение, но разговор с Моуринью подтолкнул его к положительному ответу.

Джон Дуран забил восемь голов в 13 матчах саудовской Про-Лиги, но при этом подешевел на € 5 млн по оценке Transfermarkt. Итоговая оценочная стоимость игрока составила € 35 млн.

21-летний колумбиец перешёл в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе 2025 года за € 77 млн. Его зарплата в Саудовской Аравии составляет $ 22 млн (€ 18,8 млн) в год.

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