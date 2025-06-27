Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видад — Аль-Айн, результат матча 26 июня 2025, счет 1:2, клубный ЧМ по футболу 2025

«Аль-Айн» обыграл «Видад», обе команды покинули клубный чемпионат мира
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встречались «Видад» (Марокко) и «Аль-Айн» (ОАЭ). Победу со счётом 2:1 одержал «Аль-Айн». Игра прошла на стадионе «Ауди Филд» (Вашингтон, США). Главным арбитром встречи был Дрю Фишер (Канада).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Видад
Касабланка, Марокко
Окончен
1 : 2
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
1:0 Майлула – 4'     1:1 Лаба – 45+1'     1:2 Каку – 50'    

Кассиус Майлула на четвёртой минуте вывел вперёд номинальных хозяев поля, Коджо Лаба на 45+1-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт. Каку на 50-й минуте забил победный гол.

«Аль-Айн» занял третье место в группе, набрав три очка, «Видад» расположился на последнем месте, команда очков не набрала. Оба коллектива покинули турнир. Из данного квартета в 1/8 финала клубного чемпионата мира вышли «Манчестер Сити» и «Ювентус».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Календарь клубного ЧМ
Турнирная таблица клубного ЧМ
Материалы по теме
Александр Бубнов предположил, кто выиграет клубный чемпионат мира 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android