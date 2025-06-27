«Аль-Айн» обыграл «Видад», обе команды покинули клубный чемпионат мира

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Завершился матч 3-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встречались «Видад» (Марокко) и «Аль-Айн» (ОАЭ). Победу со счётом 2:1 одержал «Аль-Айн». Игра прошла на стадионе «Ауди Филд» (Вашингтон, США). Главным арбитром встречи был Дрю Фишер (Канада).

Кассиус Майлула на четвёртой минуте вывел вперёд номинальных хозяев поля, Коджо Лаба на 45+1-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт. Каку на 50-й минуте забил победный гол.

«Аль-Айн» занял третье место в группе, набрав три очка, «Видад» расположился на последнем месте, команда очков не набрала. Оба коллектива покинули турнир. Из данного квартета в 1/8 финала клубного чемпионата мира вышли «Манчестер Сити» и «Ювентус».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.