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Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Ювентус – Манчестер Сити, результат матча 26 июня 2025, счет 2:5, Клубный ЧМ по футболу 2025

«Манчестер Сити» разгромил «Ювентус» и занял первое место в группе клубного ЧМ
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Завершился матч 3-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встречались «Ювентус» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу «горожан».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Доку – 9'     1:1 Копмейнерс – 11'     1:2 Калюлю – 26'     1:3 Холанд – 52'     1:4 Фоден – 69'     1:5 Савио – 75'     2:5 Влахович – 84'    

На девятой минуте счёт в игре открыл вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку. На 11-й минуте полузащитник туринской команды Тён Копмейнерс восстановил равновесие. На 26-й минуте защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю забил автогол.

На 52-й минуте ворота соперника поразил форвард английского клуба Эрлинг Холанд. На 69-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте вингер Савио забил пятый мяч номинальных гостей во встрече. В конце матча мячом отметился нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.

После трёх матчей группы G «Манчестер Сити» набрал девять очков и занял первое место. «Ювентус» заработал шесть очков и расположился на второй строчке.

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Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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